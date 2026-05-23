Инцидент в мина в Китай: Четирима загинали и 90 заседнали под земята

Четирима души загинаха, а 90 остават блокирани след инцидент във въглищна мина в Северен Китай, съобщават китайските държавни медии.
Инцидентът е станал в петък вечерта местно време във въглищната мина Люшеню, според китайската държавна информационна агенция Синхуа.
Нивата на въглероден оксид "надвишават допустимите граници“ в мината, добавя агенцията.
Общо 247 работници са били под земята по това време. От тях 157 души, включително четирима потвърдени загинали, са извадени на повърхността.
Сред 90-те работници, които остават блокирани под земята, 16 души са в критично състояние, се казва още в съобщението.
Спасителните операции продължават.