Кметът на Габрово: Ситуацията остава усложнена

Кметът на Габрово Таня Христова даде актуална информация за обстановката в областта след обилните валежи през нощта.

“Ситуацията след проливните валежи остава усложнена. Снощи се наложи да се обяви частично бедствено положение. Няма бедстващи хора”, каза пред БНТ Христова и добави, че и към момента екипи с механизация работят, където има излязла вода и наноси.

“Има наводнени мази и сгради", добави кметът.

"Сигналите не спират. Има отнесена пасарелка в един квартал. Има улици, на които има повдигнати настилки. Екипите са на терен", каза още Христова.

"Най-критични бяха точките, в които имаше изключително повишено ниво на река Янтра. Използвахме BG-ALERT, предупредихме живеещите около реката. Нивото ѝ към момента не се повишава", каза кметът на Габрово.