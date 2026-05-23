Адвокат за прокурорския син: Не е Худини, за да изчезва ей така

Адвокат Зорница Костова коментира залавянето на прокурорския син Васил Михайлов. Тя е на мнение, че над хората, които са му помогали, е имало политически чадър.

“Васил Михайлов можеше да бъде локализиран и заловен, в това съм категорична. Той не е Худини, че да изчезва просто ей така“, на мнение е юристът.

“До момента спрямо прокурорския син Васил Михайлов се води досъдебно производство, в което са обединени двата случая. Единият, който е с реката в автосервиз, и другият, който е за отвличането на Павел Павлов“, обясни пред bTV Костова.

Адвокатът припомни, че Михайлов е бил пуснат на свобода на 11 април миналата година. Тогава е била произнесена и ефективната присъда 4 години лишаване от свобода. “В същото заседание съдът го пусна с мярка “подписка“, припомни Костова.

Тя подчерта, че обектът на престъплението при случая с автосервиза не е виждал Васил Михайлов преди той да го посети и да поиска от него 5000 лв.

“Той е отишъл там, за да събере несъществуващ дълг. На 11 април е пуснат на свобода. На 9 май той върши новото престъпление. След това на 12 юни той отвлича Павел Павлов. За какъв кратък период от време се случват тези престъпления. От юни Васил Михайлов изчезва“, припомни юристът.

“Ние подавахме много сигнали. Моите клиенти получаваха информация, тъй като престъпната дейност много сериозно шокира гражданите на Перник. Те подаваха сигнали към моите клиенти – че Михайло е забелязван на територията на града. Информацията за неговото местоположение на територията на Боровец се случи след нападението на служителя на ГДБОП, който е работил по случаите“, обясни Костова.

“Михайлов е бил с още едно лице, което в момента е в арест. По данни на моите клиенти е имал помощ и е избягал. Задържаното лице е било скрито в хотел на площада в Перник. Вкаран е през задния вход и там е бил заловен от полицията“, разказа адвокатът.