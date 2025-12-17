Политолог: Кампанията на настоящите партии за изборите започна

Продължават консултациите при президента Румен Радев. Към момента обаче партиите декларират, че са готови за предсрочни избори, а не да получат мандат за съставяне на кабинет в този парламент.

От консултациите дотук не видяхме нищо изненадващо, освен липсата на присъствие от страна на ГЕРБ, както и спокойния тон на "ДПС-Ново начало". Много е възможно Атанас Зафиров да подаде оставка идните дни. Случващото се в БСП е акт на вътрешно политическо напрежение.

Това заяви политологът Теодора Йовчева в "България сутрин".

Според Жоро Пенчев от Обединението за честни избори трябва да си дадем сметка, че част от мотивацията на хората да излязат на площадите е това, което се случи на последните няколко избори.

"Със сигурност може да се каже, че машинният вот бе обект на доста масирана дезинформационна кампания. Това, което трябва да се случи, е връщането на машинния протокол. Обучението на секционните служители също е голям проблем. ЦИК трябва да си влезе в ролята на гарант на сигурността и да проведе добра информационна кампания", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите на Йовчева има много силна гражданска енергия, която би действала като куче пазач върху всички неща, които ще направят депутатите в идните седмици.

"Недоверието в политическия елит е толкова голямо, че възпрепятства всяка негова реформа. Със сигурност кампанията на настоящите партии започна. Не мисля, че ще има нова конфигурация в този парламент. Въпросът е дали в тази кампания ще се включи и Румен Радев, на който получихме уклончив отговор. Би бил идеален момент за политически проект. Дори да се изчака, имаме свободен терен", изтъкна гостът.

Процедурата по използването на машините в рамките на вота е прозрачна и добре разписана, категоричен е Пенчев.

"ЦИК остава длъжник в разясняването, където идва полето на дезинформация. Трябва да се преустанови практиката да се използва хартия, която не отговаря на спецификацията на машините и да има доста по-ясни и методически указания, както и протоколи на реакция. Недоверието се пренася върху всички политици, независимо че президентът не е бил на политическия терен", обясни той.