Събрани са над 1 млрд. лева приходи от тол системата през 2025 г.

МРРБ, АПИ и Националното тол управление отчитат рекордна събираемост на пътни такси от над 1 милиард лева през 2025 г., обяви на брифинг министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

"В резултат на взетите мерки, организационни, политически и технологични действия и извършените от Народното събрание законодателни промени е постигната събираемостта, заложена още при създаването на системата", отбеляза той.

Председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев посочи, че вътрешните приходи на Агенцията също са рекордни и възлизат на над 100 млн. лв.

"Не беше трудно да съберем 1 милиард лв. Направихме план как да го направим. Подобрихме значително експлоатационната готовност на системата, особено в нейната част от контролни функции. Когато поехме управлението, имаше 140 работещи рамки, което беше по-малко от 50%. В момента сме достигнали над 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм", обясни директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов, цитиран от "Труд".

И допълни, че през тази година проверките от мобилни екипи на НТУ по пътищата са били с 50% повече спрямо предишни години и са достигнали 265 хил. броя. С над 30% е увеличена е събираемостта от компенсаторни механизми, които са директни приходи в бюджета и се очаква да достигнат 40 млн. лв.

Одобрен за първи път е стандартизиран тип измервател за средна скорост. Стартирахме процедурата за калибриране на везните за претегляне в движение. Контролът върху претоварването е един от правилните механизми за превенция на разрушаването на пътната мрежа, подчерта той.

Проф. Асенов отчете и пълната интеграция между тол системата и системите на Националната агенция по приходите и Агенция „Митници“, която осигурява пълна информация за движението на стоки и товари в реално време. На финала е и ще бъдат спазени сроковете за въвеждането на контрол за наличието на застраховка гражданска отговорност и годишни технически прегледи на автомобилите. Интеграцията със системите на МВР позволява правоприлагане за средната скорост.

Директорът на Националното тол управление допълни, че в резултат от взетите мерки рискът от измами и скрити номера на автомобили е намален с 50% и така е прекратена порочната практика за избягване плащането на тол такси.

Министър Иванов информира, че до месец март ще бъдат готови всички предвидени 12 съвместни пункта за проверки между МВР, приходните агенции и Националното тол управление за контрол по шенгенските граници, извън граничните контролно-пропускателни пунктове. Първият ще е готов до края на годината, а вторият – в началото на 2026 г