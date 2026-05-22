Задържаха близо 450 литра нелегален алкохол в Средец

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха близо 450 литра нелегален етилов алкохол в туби и бидони с характеристики на ракия и спирт.

Алкохолът е открит в частен имот до регистриран специализиран малък обект за дестилиране (СМОД) при проверка за спазване на акцизното законодателство, съобщиха от Агенция „Митници“.

След оперативен анализ на 18.05.2026 г. служители от сектор „Акцизен оперативен контрол” към отдел „Митническо разузнаване и разследване” извършват контролна проверка на специализиран малък обект за дестилиране (СМОД), разположен в задната част на общ двор с жилищен имот в град Средец.

Инспекторите установяват, че складовото помещение на „казана“ за изваряване на ракия е празно, но в хода на контролните действия откриват голям брой пластмасови бидони и туби с различна вместимост, разположени на двора в имота, също в обособена баня, в приземния и други етажи на жилищната сграда, както и в паркиран на двора лек автомобил.

Установено е, че различните съдовете съдържат общо 295 литра етилов алкохол с характеристики на ракия и 150 литра етилов алкохол с характеристики на спирт.

За алкохола не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз, съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

Етиловият алкохол с общо количество 445 литра е иззет. Проби от него ще бъдат предадени за анализ в митническа лаборатория. Престои по случая да бъде образувано аднистративнонаказателно производство.