Младо момиче загина на място след удар в камион

Инцидентът е станал край село Казашко

20.12.2025 | 11:22 ч. Обновена: 20.12.2025 | 11:22 ч. 6
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Момиче на 18 години загина тази сутрин около 8:30 часа при катастрофа край село Казашко, съобщи БТА от дирекцията на полицията във Варна.

Момичето е пътувало в посока Варна. В района на селото то е загубило контрол над автомобила и е навлязло в насрещното движение, където се е ударило странично в камион. По първоначални данни в района е имало мъгла и пътят е бил влажен.

Младата жена, която има книжка от май тази година, е загинала на място. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни.

В момента движението по Крайезерния път е ограничено и колите се пренасочват. Работата по случая продължава.

