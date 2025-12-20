Младо момиче загина на място след удар в камион

Момиче на 18 години загина тази сутрин около 8:30 часа при катастрофа край село Казашко, съобщи БТА от дирекцията на полицията във Варна.

Момичето е пътувало в посока Варна. В района на селото то е загубило контрол над автомобила и е навлязло в насрещното движение, където се е ударило странично в камион. По първоначални данни в района е имало мъгла и пътят е бил влажен.

Младата жена, която има книжка от май тази година, е загинала на място. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни.

В момента движението по Крайезерния път е ограничено и колите се пренасочват. Работата по случая продължава.