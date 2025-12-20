Евродепутати: Колегите ни свикнаха, че в България се провеждат избори на шест месеца

Политическата обстановка у нас не е във фокуса на вниманието на европейските институции. Около тази теза се обединиха евродепутатите от ЕНП Илия Лазаров (ГЕРБ-СДС) и Радан Кънев (ПП-ДБ) в студиото на "Брюксел 1" в Страсбург.

"Че в България избори се провеждат от шест месеца до една година е нещо, с което вече колегите свикнаха. Има дори малко междуведомствен хумор по коридорите на парламента. Фокусът без съмнение в момента е в Унгария, където има същите по мащаб протести, с разликата, че правителството на Орбан не подава оставка и където има избори напролет. Очаква се за първи път от 15 години Орбан да загуби", подчерта още Кънев.

Той бе категоричен, че ситуацията у нас няма да повлияе на влизането ни в Еврозоната.

Илия Лазаров коментира някои паралелите, които се правят на сегашните протести с тези през 1997 година. По думите му те са различни, защото тогавашните протести са били икономически - "протести на глада".

"Сегашните протести са на младите хора, които искат да бъдат истински европейци. А нашата политика е изключително ганьовска. Онзи ден в парламента се сбиха - много примитивна е нашата вътрешна политика и това е нещото, което изкара най-вече младите хора", допълни той пред Bulgaria ON AIR.

Илия Лазаров призна, че СДС, макар и част от управляващата коалиция, не е одобрявала проекта за "Бюджет 2026" и техни членове дори са участвали в протестите.

"Насилихме много от актива на партията да приеме тази коалиция в този си вид, защото знаехме, че залогът е Еврозоната", посочи още той.

"Голямата новина от последната година е, че Пеевски свали картите на модела със своята арогантност и ние вече знаем срещу какво се борим", обобщи Радан Кънев. Той изброи и необходимите мерки, които според него ще подобрят ситуацията у нас.

Двамата коментираха и други актуални теми от седмицата в ЕП - военен Шенген, забрана за руски газ от 2027 г. и какво означава споразумението МЕРКОСУР за България.