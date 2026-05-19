В кадър: Болезнена семейна драма разтърси Кан

Филмовият фестивал в Кан реагира бурно на "Фиорд" ("Fjord") в понеделник вечерта, когато сърцераздирателната семейна правна сага на Кристиан Мунджиу, със Себастиан Стан и Ренате Реинсве в главните роли, донесе пареща драма в Grand Palais и си заслужи цели 10-минутни овации на крака.

Румънско семейство със строги религиозни убеждения емигрира в сънливо норвежко село - само за да види как сблъсъкът на социални норми прераства в истински кошмар, когато децата им са отнети заради предполагаемо насилие. Публиката на премиерата реагираше с въздишки и невярващо сумтене, докато героите на Стан и Реинсве преживяват унижението на прекомерно намесваща се държава, която отнема тийнейджъри, деца в предпубертетна възраст и бебе от любящите им грижи.

"Искам да благодаря на всички тук, че ми се довериха", каза Мунджиу първо на френски, а после и на английски, като добави, че Кан е върховният индикатор дали един филм ще издържи проверката на времето, цитира го Variety.

Семейство, поставено под подозрение

"Фиорд" проследява семейство Георгиу - румънски баща, изигран от Стан, който наистина е румънец, и норвежка майка, в чиято роля е Реинсве, които се установяват в новия си живот в отдалечено норвежко село, родното място на майката. Те бързо се сближават със семейство Халберг, което живее в съседната къща до залива, а въпреки напълно различното си възпитание децата на двете семейства скоро стават близки приятели.

Когато обаче семейство Георгиу е заподозряно в тревожно поведение, животът им е хвърлен в хаос, а те се оказват в центъра на вниманието и осъждането в малката общност.

Завръщане за един от големите автори на Кан

Мунджиу печели най-високото отличие на Кан - "Златна палма" - през 2007 година с "4 месеца, 3 седмици и 2 дни" ("4 Months, 3 Weeks and 2 Days"). По-късно получава наградата за най-добър сценарий през 2012 година за "Отвъд хълмовете" ("Beyond the Hills") и наградата за най-добър режисьор през 2016 година за "Graduation". Драмата му от 2022 година "R.M.N." също участва в конкурсната програма на фестивала.

Актьорският състав на "Фиорд" също е добре познат на Кан. Себастиан Стан присъства на фестивала с филма за Доналд Тръмп "Стажантът" ("The Apprentice"), а Ренате Реинсве спечели наградата за най-добра актриса за "Най-лошият човек на света" ("The Worst Person in the World"). Миналата година Реинсве отново беше в Кан със "Сантиментална стойност" ("Sentimental Value"), който спечели Голямата награда.