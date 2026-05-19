Още четири заявки за регистриране на марката "Бангаранга" зад гърба на Дара

Тя отсече: Няма да стане!

19.05.2026 | 15:25 ч. Обновена: 19.05.2026 | 15:25 ч.
Снимка: БГНЕС

Наглостта продължава, като още четири заявки са подадени за регистриране на марката "Бангаранга" и то не от самата Дара. 

За това отново сигнализира адвокат Диана Попова в страницата си във Facebook, като написа: 

"4 нови заявки за регистрации на марка BANGARANGA в Патентно ведомство на Република България, 3 от които - от вчера. Ще бъде интересно!"

Самата Дара по-рано днес коментира, че са взети мерки по въпроса, като категорично заяви:

"Няма да стане. Марката ще бъде моя."

Какъв е проблема с регистирането на марката от друг човек?

Адвокат Диана Попова обясни какъв е проблема, ако друг човек се опита да регистрира марката.

  • Чл. 59(1)(б) от Регламента за марката на ЕС казва ясно: марката се обявява за недействителна, когато заявителят е действал недобросъвестно. По всяко време.
  • Делото Neymar (T-795/17) от 2019 г. е точният прецедент. Португалски гражданин регистрира името на бразилския футболист за дрехи. Шест години по-късно марката е заличена. Съдът на ЕС е приел, че единствената причина за заявката е била да се експлоатира чуждата известност.
  • Заявка за марка BANGARANGA, подадена ден след световна победа, в категория хазарт, от лице без никаква връзка с DARA или с песента, ще премине през абсолютно същия тест.

"Това не е "предприемчивост". Това е недобросъвестно заявяване с конкретни правни последици", пише тя. 

