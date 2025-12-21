Кметът Терзиев също подкрепи Любо Пенев

Кметът на София - Васил Терзиев, се включи в благотворителния турнир в подкрепа на родната легенда Любослав Пенев. Един от най-успешните футболисти в историята на България страда от онкологично заболяване, което се е обострило през последните седмици. Поради тази причина се събират средства за лечението на голаджията.
“Искам всички да пожелаем на Любо Пенев бързо възстановяване и отново да е сред нас”, сподели Терзиев пред медиите.
Той добави, че се е включил в благотворителния турнир по покана на организаторите.
"Тук съм като най-обикновен футболист и приятел, а не като кмет. Изключително се радвам, че толкова много отбори има. Ще се радвам да стане хубав турнир за нашия приятел", добави градоначалникът.