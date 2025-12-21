IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кметът Терзиев също подкрепи Любо Пенев

Той се включи в благотворителен турнир

21.12.2025 | 11:52 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Кметът на София - Васил Терзиев, се включи в благотворителния турнир в подкрепа на родната легенда Любослав Пенев. Един от най-успешните футболисти в историята на България страда от онкологично заболяване, което се е обострило през последните седмици. Поради тази причина се събират средства за лечението на голаджията. 

“Искам всички да пожелаем на Любо Пенев бързо възстановяване и отново да е сред нас”, сподели Терзиев пред медиите.

Той добави, че се е включил в благотворителния турнир по покана на организаторите.

“Тук съм като най-обикновен футболист и приятел, а не като кмет. Изключително се радвам, че толкова много отбори има. Ще се радвам да стане хубав турнир за нашия приятел”, добави градоначалникът.

Васил Терзиев кмет София Любо Пенев благотворителен турнир онкологично заболяване
