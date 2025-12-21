Първан Симеонов: Радев е пред труден политически избори, но има “писти за кацане”

Основателите на партия “Трети март” определиха президента Румен Радев като свой неформален лидер. Държавният глава обаче предварително се разграничи от подобни формации.

По думите на социолога Първан Симеонов новата формация изглежда като нещо средно между “отровен двойник“ и “заблуждаваща маневра“. По думите му Радев има други възможни “писти за кацане“ в политиката, но тази не изглежда най-добрата.

Ще има ли политически ход от страна на Радев?

Ключовият въпрос според Симеонов е дали президентът ще направи политически ход сега, когато има силен обществен импулс, или ще изчака следващ етап. Аргументите за изчакване са сериозни.

“България навлиза в труден финансов период – просто няма пари“, категоричен е Симеонов.

По думите му следващият парламент ще бъде изключително сложен и конфликт и ще се налагат тежки решения – промени в Изборния кодекс, съдебната система и временните режими в държавата. В същото време обаче протестите създават истински, автентичен импулс, особено сред млади хора, макар и мобилизирани през социалните мрежи.

В интервю за bTV Симеонов напомни, че протестната енергия невинаги се капитализира от очаквания политически субект. През 2020 г. протестите доведоха до силния резултат на “Има такъв народ“, а не директно до формациите, които бяха най-видими на площада, припомни той.

И сега е възможно ПП–ДБ да извлекат ползи като “домакини“ на протестите, но според политолога голямото пространство в центъра и подцентъра остава отворено – и именно там Радев би могъл да се позиционира, без непременно да влиза в пряк конфликт с тях.

Симеонов допуска възможността за “тематични мнозинства“ и процес на условна “депеевсизация“.

Експертът защити машинното гласуване като по-надеждно в условия, в които няма хора по места и грешките, включително умишлените, са масови. По думите му проблемът не е в технологията, а в невъзможността да се гарантират честни избори по стария модел.