Дженифър Гарнър свири на саксофон на 50-ия юбилей на Рийз Уидърспун

Дженифър Гарнър съвсем спокойно може да се откаже от холивудската си кариера и да се впусне в ново начинание – свирене на саксофон.

Актрисата демонстрира музикалните си умения, правейки серенада на приятелката си Рийз Уидърспун, която навърши 50 години на 22 март.

„Ода за моята слънчева приятелка в чест на нейния 50-и рожден ден, моля, насладете се“, започна видеото Гарнър, след което свири мелодията You Are My Sunshine на саксофона. Докато Джесика свири, на екрана се появяват изрезки на Уидърспун, емотикони на слънца, както и едно сърце, в което двете приятелки се срещат на червения килим и се прегръщат топло. Видеото завършва с „Честит рожден ден“ от Гарнър към Уидърспун.

Самата Рийз бе една от първите, които коментираха видеото, пишейки „Ти си всичко. Най-добрият подарък за рожден ден. Обичам те“. Компанията ѝ, Hello Sunshine, пък остави коментар с няколко емотикони на слънце, а феновете поздравиха Гарнър за музикалните ѝ умения и забавното видео, което е сътворила.

