Тайните и символите на голямата Епископска базилика в Пловдив

Символите в Епископската базилика на Филипопол в Пловдив влияят на подсъзнателно ниво на посетителите ѝ, разкри в предаването "Операция История" изследователят Моника Балаян.

В предаването тя разказа любопитни детайли за тайните и символите на базиликата, известна като Голямата базилика. По думите ѝ пътят в базиликата премахва тревожност, страх, безпокойство на подсъзнателно ниво.

"Човек говори на два езика - единият език е нашата съзнателна част. Вторият език е по-стар, по-древен, още от първобитните хора, който наричаме подсъзнание. Подсъзнанието е огромно хранилище на нашия опит - не само личен, но и исторически опит", посочи още Балаян пред Bulgaria ON AIR.

В предаването тя разказа и за предстоящото включване на името ѝ в представителната книга на САЩ "Кой кой е" (Who Is Who).

"Ще можем да кажем вече, че българка и арменка, защото аз не разделям моите две родини, ще бъде във Вашингтонската библиотека в книгата Who is Who", каза авторът.