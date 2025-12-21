IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тайните и символите на голямата Епископска базилика в Пловдив

Изследователят Моника Балаян разказа любопитни детайли

21.12.2025 | 20:35 ч. 0
Тайните и символите на голямата Епископска базилика в Пловдив

Символите в Епископската базилика на Филипопол в Пловдив влияят на подсъзнателно ниво на посетителите ѝ, разкри в предаването "Операция История" изследователят Моника Балаян.

В предаването тя разказа любопитни детайли за тайните и символите на базиликата, известна като Голямата базилика. По думите ѝ пътят в базиликата премахва тревожност, страх, безпокойство на подсъзнателно ниво. 

"Човек говори на два езика - единият език е нашата съзнателна част. Вторият език е по-стар, по-древен, още от първобитните хора, който наричаме подсъзнание. Подсъзнанието е огромно хранилище на нашия опит - не само личен, но и исторически опит", посочи още Балаян пред Bulgaria ON AIR

В предаването тя разказа и за предстоящото включване на името ѝ в представителната книга на САЩ "Кой кой е" (Who Is Who).

"Ще можем да кажем вече, че българка и арменка, защото аз не разделям моите две родини, ще бъде във Вашингтонската библиотека в книгата Who is Who", каза авторът. 

