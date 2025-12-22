ДПС-НН предлага значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

Значително увеличение на наказанията за всички сексуални посегателства срещу деца - малолетни и непълнолетни, предвидени в Наказателния кодекс, предлагат депутатите от ПГ на „ДПС-Ново начало“. Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание, съобщиха от партията.

В мотивите се посочва, че рязкото увеличение на случаите с използване на малолетни и непълнолетни за създаването и безнаказаното разпространение в киберпространството на материали с порнографско съдържание нанася непоправими щети на обществото. В голямата си част в действащия Наказателен кодекс, се казва в мотивите, наказанията са ниски, а глобите нищожни. В редица текстове липсва минимален размер на наказанието, а максималните размери са ниски, за да осигурят генералната превенция на закона. Това кара извършителите на тези деяния да се чувстват безнаказани или да получават ниски наказания, допълниха от партията.

Убедени сме, че подобни деяния трябва да бъдат наказвани с цялата строгост на закона, което да осигури по-солидна защита на най-ценните и уязвими групи в обществото ни, посочиха още от партията.

Последният подобен случай, който скандализира обществото, бе освобождаването под пренебрежимо малка парична гаранция на арестувания, затова че заснемал със скрити камери училищните тоалетни, директор на 138-о училище в София Александър Евтимов, съобщиха от „ДПС-Ново начало“.

На 19 декември Софийския районен съд пусна под парична гаранция от пет хиляди лева директора на столичното 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“. Съдът прие, че е налице обосновано предположение за престъплението за държане на устройства за негласно събиране на информация, но не и за другото обвинение, което е за съставяне и изготвяне на порнографски материали, каза пред медиите след заседанието адвокатът на обвиняемия Константин Костадинов. Прокуратурата внесе протест срещу решението на съда.