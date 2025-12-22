IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 69

Прокуратурата обжалва гаранцията на директора на 138-о училище

След прекараните 72 часа в ареста Евтимов бе освободен срещу 5000 лв.

22.12.2025 | 15:10 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе протест в Софийски градски съд срещу наложената от Софийски районен съд мярка за неотклонение спрямо 35-годишен мъж, държал специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище, съобщиха от прокуратурата.

Обвиняемият Александър Евтимов е привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г. в училище в ж.к. „Гео Милев“ в София, е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация - камери за видеонаблюдение.

Свързани статии

Деянието е извършено от длъжностно лице във връзка със службата му.  Александър Евтимов е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е създал порнографски материали чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 159, ал. 4, т. 1 вр. ал. 1 от НК и по чл. 339а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Александър Евтимов бе задържан за срок до 72 часа.

На 19.12.2025 г. наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо Александър Евтимов. Състав на съда наложи на обвиняемия мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 5000 лв.

Днес, 22.12.2025 г., прокурор внесе протест срещу наложената от Софийски районен съд мярка за неотклонение спрямо обвиняемия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

прокуратурата обжалва мярка парична гаранция директора 138-о училище
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem