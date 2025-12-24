IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Коледно чудо: Четири двойки близнаци се родиха за пет дни в АГ болница „Шейново“

24.12.2025 | 09:00 ч. 5
Снимка АГ "Шейново"

Снимка АГ "Шейново"

Истинско коледно чудо се случи в дните преди Рождество Христово – в рамките на едва пет дни в II АГ болница „Шейново“ на бял свят се появиха четири двойки близнаци, съобщиха от лечебното заведение.

Всички новородени са в добро общо състояние, а майките им също се чувстват добре. За тях се полагат денонощни професионални грижи от екипите на лекарите и акушерките в болницата.

От болницата споделят, че подобни моменти носят особена радост и смисъл в навечерието на светлите празници и са още едно доказателство за отдадеността и високия професионализъм на медицинските екипи.

Радостната новина превърна дните преди Коледа в истински празник за семействата и персонала на болница „Шейново“. /NOVA

