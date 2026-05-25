ПСС: Туристите да не излизат по високите части на планината, очакват се бури

За момента времето в планините е с разкъсана облачност и слаб вятър. Очаква се в следобедните часове да има локални превалявания и гръмотевични бури, затова не се препоръчва туристите да излизат по високите билни части на планината, освен ако нямат възможност за бързо слизане по-ниско, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

От службата посочват, че все още има преспи сняг над 2000 метра надморска височина, като туристите трябва да бъдат много внимателни при подсичането им, тъй като има опасност от подхлъзване.

От ПСС казаха още, че техни екипи продължават издирването на жената, изчезнала в района на Панчарево и Кокаляне. Тя е в неизвестност от три-четири дни, а вчера от полицията са поискали съдействие за издирването ѝ.

Преди два дни от столичната полиция съобщиха, че се издирва 74-годишната Тоня Папукчиева – Бодурова. Жената е напуснала дома си в село Кокаляне около 16:00 часа на 20 май и оттогава е в неизвестност.