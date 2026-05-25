Джартов: Към момента няма язовири, които да създават предпоставки за проблеми

Постепенно ситуацията се нормализира, каза главен комисар Александър Джартов, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“, пред БНТ.

„За изминалото денонощие имахме 36 сигнала, свързани с последствия от метеорологични явления. Основно те бяха в Габровска и Великотърновска област. В Пловдив също имахме девет сигнала за паднали дървета. В сравнение със събота, когато те бяха 154, има значително намаляване на броя на сигналите. Позитивното е, че нивата на реките постепенно започват да спадат. Вече се наблюдава понижение и на нивото на река Янтра на територията на Русенска област“, каза главен комисар Джартов.

Към настоящия момент няма язовири, които да създават предпоставки за проблеми. Нивото на язовир „Александър Стамболийски“ постепенно спада, като притокът е по-малък от количеството вода, което се отвежда чрез ВЕЦ-а и преливника, така че постепенно и там ситуацията се успокоява.

Възстановяването на щетите ще отнеме продължително време, посочи директорът на „Пожарна безопасност и защита на населението“. Главен комисар Джартов подчерта, че при ситуации, свързани с наводнения, една от основните задачи е да не се допуска загуба на човешки живот. С превантивна цел бяха евакуирани много хора, добави той.

„Всички действия, свързани с преодоляване на последиците – отводняване на имоти, отстраняване на опасни предмети и дървета – са част от рутинните действия, които извършваме“, каза още главен комисар Джартов.

„Като цяло културата на превенция в нашето общество не е особено висока. Обикновено след такива събития сравнително бързо забравяме, че са се случили“, коментира директорът на „Пожарна безопасност и защита на населението“.

„Необходимо е да променим начина си на мислене и да се фокусираме основно върху превенцията. Независимо от инвестициите в техника и оборудване, когато дойде моментът за реагиране, понякога това няма да бъде достатъчно. А превантивните мерки в крайна сметка се оказват и по-изгодни от икономическа гледна точка, т.е. много по-ефективно е да инвестираме в превенция, отколкото в реагиране и най-вече впоследствие във възстановяване“, отбеляза главен комисар Джартов.

В няколко общини в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч беше обявено бедствено положение заради интензивните валежи в нощта срещу събота и последвалите преливания на реки и язовири. В някои населени места се наложи евакуация на хора, къщи и дворове бяха залети, а пътища – затворени.