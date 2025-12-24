IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В часовете преди Коледа: Пълни влакове и автобуси от София

От Столичната автогара пуснаха допълнителни 20 превозни средства

24.12.2025 | 15:55 ч. 20

Хиляди се отправиха на път за празниците. В първия почивен ден за Коледа станахме свидетели на натоварено движение по основните артерии в страната

Допълнителни полицейски сили контролират трафика, а за онези, избрали да пътуват с организирани превози, са осигурени извънредни автобуси и влакове.

От Столичната автогара пуснаха допълнителни 20 автобуса. За сравнение, през изминалите години отпуснатите автобуси са били поне 100.

Най-натоварените линии днес са от София към Пловдив и Варна.

"Пропуснах предишния влак, току-що дойдох. Пътувам за Казанлък", "Няма да съм в София, идвам от Видим и отивам в Пловдив. По пътя е спокойно, но преди това е хаос", "Натоварено е във вагоните, явно предпразнично", коментираха пътници пред телевизия Bulgaria ON AIR.

Трафикът в цялата страна е интензивен. Очаква се само от София да излязат над 100 000 автомобила, а близо 900 екипа със служители на "Пътна полиция" следят за безопасността и движението по пътищата.

