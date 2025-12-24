IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
С молба към Бога: Българите си пожелаха здраве в навечерието на Бъдни вечер

В 18:00 часа в патриаршеската катедрала "Св. Ал. Невски" ще започне празничното всенощно бдение

24.12.2025 | 17:07 ч. 8

В храмовете в цялата страна днес беше отслужена Св. Василиева литургия. 

В последния ден от Рождественските пости вярващи изпълниха църквите и получиха от Светото тайнство евхаристия. Причастието символизира тялото и кръвта на Исус Христос за вечен живот. 

Точно в 18:00 часа в патриаршеската катедрала "Св. Ал. Невски" ще започне празничното всенощно бдение. То ще бъде възглавено от патриарх Даниил, в съслужение с митрополити и епископи на БПЦ. 

Част от тях в утрешния ден ще отпътуват за историческо мирно посещение във Вселенската патриаршия.

В навечерието на Рождество Христово хората се помолиха най-вече за здраве.

"Забравихме да бъдем добри. Помолихме се за здраве за нас, за близките ни, за българския народ. Трудна година беше", сподели вярваща.

"Най-важното е да сме щастливи, да сме отговорни за действията си, за мислите си", отбеляза друг вярващ.

Вижте още в репортажа на телевизия Bulgaria ON AIR
 

Бъдни вечер църква Рождество Христово
