Концертът “Българската Коледа” се проведе за 23-та поредна година СНИМКИ

БГНЕС 1 / 11 / 11

Благотворителният концерт “Българската Коледа“ и тази година събра на едно място обичани български изпълнители и млади музикални таланти. Концертът се провежда за 23-та поредна година и е под патронажа на президента Румен Радев и съпругата му Десислава Радева.

Тема на тазгодишното издание на “Българската Коледа” e “В подкрепа на хронично и тежко болните деца”. На традиционния благотворителен коледен спектакъл, който започна от 20:00 часа в Народния театър “Иван Вазов“ присъстваха президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева.

Сред подкрепилите с участието си благотворителната инициатива, посветена на здравето на деца в беда, тази вечер бяха Биг бендът на Българското национално радио (БНР) с диригент Георги Милтиядов, вокална група “Радиодеца“ към БНР, Веселин Маринов, Поли Генова, група D2, Мария Илиева, Васил Петров и детска вокална група “Мики Маус“, Радко Петков, Християна Лоизу, Стефан Илчев, Невена Пейкова, детска вокална група “Бон-Бон“, “ЛаТиДа“, Елизабет, Валериа Войкова, квартет “Дестини“, Дивна Петрова и балетно студио “Съгласие“ от Плевен, Мишел Атанасов, Ванеса Кърпачева и Националното училище за танцово изкуство.

На 1 декември президентът Румен Радев обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива “Българската Коледа“ на тържествена церемония в Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Александровска“ в София.

Радев отбеляза, че “Българската Коледа“ се е утвърдила като символ на съпричастност към бъдещето на страната - децата, и заяви, че инициативата сплотява обществото, изгражда култура на взаимопомощ и укрепва доверието в човечността и надеждата за по-добро бъдеще.

Той допълни, че през 2025 г. “Българската Коледа“ е разполагала с бюджет от 3,75 млн. лева, подкрепени са 550 деца с общо 1,7 млн. лева за диагностика, лечение, рехабилитация и медикаменти, осигурена е високотехнологична апаратура за 26 лечебни заведения в страната. / БТА