IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

СО: Пътищата до Витоша са опесъчени и проходими

Градският транспорт се движи нормално при зимни условия

26.12.2025 | 11:15 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

От пресцентъра на Столична община съобщават, че пътната обстановка в столицата е нормална, а движението се извършва нормално при зимни условия. Градският транспорт се движи нормално по всички маршрути.

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по които се движи масовият градски транспорт, както и централни в район “Панчарево“.  

Почистен е и пътят Панчарево - Бистрица. Опесъчени са пътищата в природен път Витоша – Драгалевци – Алеко и Бояна – Златните мостове, казват още от СО.

Свързани статии

Екипите, ангажирани със снегопочистването, са обработили със смеси против заледяване рискови участъци по Южната дъга на Софийския околовръстен път, улици във с. Владая, кварталите “Бояна“, “Княжево“, “Симеоново“ и “Драгалевци“, както и в район “Люлин“ - ул. “Земеделска“, Суходолски път и моста на Филиповско шосе.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

София столична община зимни условия Витоша градски транспорт
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem