СО: Пътищата до Витоша са опесъчени и проходими

От пресцентъра на Столична община съобщават, че пътната обстановка в столицата е нормална, а движението се извършва нормално при зимни условия. Градският транспорт се движи нормално по всички маршрути.

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по които се движи масовият градски транспорт, както и централни в район “Панчарево“.

Почистен е и пътят Панчарево - Бистрица. Опесъчени са пътищата в природен път Витоша – Драгалевци – Алеко и Бояна – Златните мостове, казват още от СО.

Екипите, ангажирани със снегопочистването, са обработили със смеси против заледяване рискови участъци по Южната дъга на Софийския околовръстен път, улици във с. Владая, кварталите “Бояна“, “Княжево“, “Симеоново“ и “Драгалевци“, както и в район “Люлин“ - ул. “Земеделска“, Суходолски път и моста на Филиповско шосе.