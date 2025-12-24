АПИ: Тръгвайте на път готови за зимни условия

Шофьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия, напомнят от Агенция "Пътна инфраструктура". Прогнозите на метеоролозите са за понижение на температурите. В нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг.

Пътните управления и пътноподдържащите дружества следят синоптичните анализи и предприемат действия за обработка на пътните настилки срещу хлъзгавост и заледяване при понижение на температурите и очакваните валежи, уверяват от институцията. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата.

Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

При натоварен трафик и по преценка на "Пътна полиция" могат да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, за улеснение на пътуването и гарантиране на безопасността. Шофьорите могат да използват като алтернативни обходни маршрути и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.