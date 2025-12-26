IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хвърлиха камък по автобус на градския, издирват бандита

Нападателят е бил агресивен и се е движел по линия 310 в София

26.12.2025 | 12:00 ч.
Нападение над автобус, движел се по линия 310 в София, е извършено навръх Коледа, съобщиха от СДВР за Нова тв.

По превозното средство било хвърлено дърво. Инцидентът е станал около 21:00 часа в четвъртък между спирките "Блок 703" и "Индира Гадни" в "Люлин" 7.

Инцидентът е станало в момент, в който в автобусът е имало пътници, които временно са успели да задържат нападателя.

Извършителят е бил агресивен и пътниците са били принудени да го пуснат.

Снимки от инцидента се разпространяват в групата "Катастрофи в София".

 

нападател стъкло автобус градски транспорт инциднет София линия 310
