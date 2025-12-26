IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Планинските спасители на Витоша са помогнали на недобре екипирани туристи

Туристите са били с маратонки и неподходящо облекло

26.12.2025 | 14:00 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Двама недобре екипирани за зимни условия туристи са били транспортирани с моторни шейни до Черни връх от планински спасители, съобщиха за от Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст (БЧК) за БТА.

Сигналът е получен снощи около 20:30 часа в спасителната служба. Съобщено е за дезориентирани туристи на пътеката от хижа “Алеко” към Черни връх.

Времето е било мъгливо, със снеговалеж и температури около минус 8 градуса. Двамата мъже са били облечени с дънки, анцуг и по маратонки. Планинските спасители са ги затоплили и с моторни шейни са ги извели до Черни връх. Мъжете са останали да пренощуват в хижата на върха. 

Свързани статии

Туристите трябва да имат предвид, че обстановката в планините е зимна, снежната покривка е между 20 и 40 см., пътеките не са утъпкани и може да се затъва при ходене, предупреждават от ПСС. В планината трябва да се излиза с подходяща екипировка и добре заредени телефони, съветват планинските спасители. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Витоша туристи екипировка ПСС хижа Алеко Черни връх
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem