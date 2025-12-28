Внезапно почина писателят Роси Антов - Дивак Турлак

Внезапно почина писателят от Пловдив Роси Антов. Тъжната вест бе съобщена в социалните мрежи от неговия син.

Новината шокира литературната общност и последователите му в социалните мрежи, тъй като само часове преди смъртта си Антов е бил активен и е публикувал текст в личния си профил във Facebook, предаде кореспондентът на БГНЕС в Пловдив.

Роси Антов е роден на 10 ноември 1962 г. в Монтана, а родовите му корени са от село Горни Лом. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия през 1980 г., а висшето – във ВФСИ "Д. А. Ценов“ – Свищов, със специалност "Финанси и банково дело“ през 1987 г.

В продължение на години живее и работи в Монтана, а през 2020 г. се установява в Пловдив. Професионалният му път е изключително пъстър – работил е като стругар, общ работник, счетоводител, застраховател, икономически директор, счетоводен експерт, шофьор и управител на частна търговска фирма.

Под псевдонима Дивак Турлак Роси Антов се утвърждава като ярък и разпознаваем автор със силно присъствие в социалните мрежи. Той е автор на книгите "Ключ за жива вода. Разкази“ (2018), "Есента на нежния циник“ (2019), "Мачко Начков… и други човеци“ (2022), "Вселената на скитащата душа“ (2023), "Табор в мъглата“ (2024) и "Когато времето танцуваше“ (2025).

Загубата му е още по-болезнена, защото буквално до преди няколко часа писателят е публикувал текст, който днес мнозина възприемат като своеобразно сбогуване. Последната му публикация е направена вчера около 19:00 ч. и представлява дълбоко личен и философски размисъл за живота, паметта и малките, но истински важни мигове.

В нея Антов пише, че когато животът "минава като на филмова лента“, не се появяват дипломи, кариери, придобивки или сривове, а спомени за детство, родители, баби и дядовци, първи любови, синовете му, природата, прегръдките и обичта.

"Няма нищо голямо и важно. А не бих искал да загубя нито един от тези дребни мигове. Защото ще остана без живот“, пише той.