Лига Европа: Селта Виго изхвърли Олимпик Лион

Испанският Селта Виго изхвърли френския Олимпик Лион от турнира Лига Европа и се класира за четвъртфиналите в надпреварата.

Селта постигна успех с 2:0 като гост на именития си съперник в реванша и с общ резултат от 3:1 спечели битката от два мача.

Решаващият момент в мача дойде още в 19-ата минута, когато Муса Ниахате от тима на домакините бе изгонен с директен червен картон. С човек повече гостите от Селта нанесоха удара си час след нчалото чрез Хавиер Руеда, а в добавеното време Феран Жугтла сложи точка на спора.

Олимпик Лион пък завърши мача с девет души, след като и Николас Таляфико получи червен картон в добавеното време.

Към най-добрите осем продължава и двукратният европейски шампион Нотингам Форест. Английският тим спечели с 3:0 след дузпи като гост на Мидтиланд, след като двубоят в Дания завърши 2:1 в редовното време и продълженията. Преди седмица Мидтиланд взе аванс от 1:0 на британска земя. При наказателните удари играчите на Нотингам вкараха и при трите си изпълнения, докато домакините направиха три пропуска.

Николас Домингес и Райън Йейтс дадоха солиден аванс на Нотингам до 52-рата минута, но Мартин Ерлич изравни общия резултат от двата мача на 2:2 в 69-ата минута. До края на редовното време нов гол не падна, а в продължението Йейтс вкара такъв, но той бе отменен заради засада. При дузпите играчите на Мидтиланд се поддадоха на напрежението, като веднъж удариха греда и на два пъти стреляха в аут.

Германският Фрайбург нямаше никакви проблеми срещу белгийския Гент и го победи с 5:1 като домакин, за да спечели двата мача с общ резултат от 5:2. "Бразилците от Брайсгау" взеха аванс от два гола до 25-ата минута чрез Матиас Гинтер и Игор Матанович, но Мате Сметс върна надеждите на Гент малко преди почивката.

Още до 57-мата минута обаче Фрайбург лиши срещата от интрига, след като Винченцо Грифо и Юито Сузуки покачиха на 4:1. Крайното 5:1 бе оформено от Максимилиан Егещайн четвърт час преди последния съдийски сигнал.

РЕЗУЛТАТИТЕ И ГОЛМАЙСТОРИТЕ ОТ РЕВАНШИТЕ В 1/8-ФИНАЛИТЕ НА ЛИГА ЕВРОПА:

БРАГА - Ференцварош 4:0 (в първия мач 0:2, общ резултат 4:2) 1:0 Рикардо Орта (11), 2:0 Флориан Грилич (15), 3:0 Габи Мартинес (34), 4:0 Рикардо Орта (53)

ФРАЙБУРГ - Генк 5:1 (в първия мач 0:1, общ резултат 5:2) 1:0 Матиас Гинтер (19), 2:0 Игор Матанович (25), 2:1 Мате Сметс (39), 3:1 Винченцо Грифо (53), 4:1 Юито Сузуки (57), 5:1 Максимилиан Егещайн (79)

Мидтиланд - НОТИНГАМ 0:3 след дузпи, 1:2 след редовното време и продълженията (в първия мач 1:0, общ резултат 2:2 и 0:3 след дузпи) 0:1 Николас Домингес (41), 0:2 Райън Йейтс (52), 1:2 Мартин Ерлич (69)

Лион - СЕЛТА 0:2 (в първия мач 1:1, общ резултат 1:3) 0:1 Хавиер Руеда (61), 0:2 Феран Жутгла (90+2)

Рома - Болоня 3:4 - след продължения (в първия мач 1:1 общ резултат 4:5) 0:1 Джон Роу (22), 1:1 Еван Н'Дика (32), 1:2 Федерико Бернардески (45+2), 1:3 Сантяго Кастро (58), 2:3 Дониел Мален (69-дузпа), 3:3 Лоренцо Пелегрини (80), Камбиаги Н. (111)

АСТЪН ВИЛА - Лил 2:0 (в първия мач 1:0 общ резултат 3:0) 1:0 Джон МакГин (54), 2:0 Леон Бейли (86)

БЕТИС - Панатинайкос 4:0 (в първия мач 0:1 общ резултат 4:1) 1:0 Айтор Руйбал (8), 2:0 Софиан Амрабат (45+1), 3:0 Кучо (53), 4:0 Антони (66)

ПОРТО - Щутгарт 2:0 (в първия мач 2:1 общ резултат 4:1) 1:0 Уилиям Гомеш (21), 2:0 Виктор Фрохолд (72)

ДВОЙКИ ЗА ЧЕТВЪРТФИНАЛИТЕ

Селта - Фрайбург, Брага - Бетис, Нотингам – Порто Болоня - Астън Вила

* Мачовете ще се играят на 9 и 16 април