Лига на конференциите: Фаворитите продължават

Отборите на Кристъл Палас, Фиорентина, АЕК Атива и Майнц оправдаха ролите си на фаворити и се класираха за четвъртфиналите в Лигата на конференциите.

Представителите на три от водещите футболни шампионати в Европа преминаха през съперници от Източната част на континента в осминафиналите, като най-големи трудности срещна Кристъл Палас.

Лондончани се нуждаеха от продължение, за да победят с 2:1 кипърския АЕК Ларнака като гост, който приключи с девет човека на терена. В редовното време мачът завърши 1:1, а преди седмица двата тима отново не се победиха - 0:0 в Англия.

Палас откри в 13-ата минута чрез Исмаила Сар, а десет по-късно нов гол на сенегалеца бе отменен заради засада. АЕК Ларнака изравни чрез Енрик Саборит в 63-тата минута. Испанецът обаче се оказа в ролята на грешник десет минути след това, когато получи втори жълт картон и бе изгонен от игра. В 99-ата минута на мача Сар вкара още веднъж за Палас, като това се оказа и победният гол. В 122-рата минута Петрос Йоану получи директен червен картон и остави кипърския тим с двама по-малко.

Фиорентина стигна до победа с 2:1 при визитата си на Ракув и с общ резултат 4:2 елиминирана полския шампион. Ракув поведе с попадение на Камил Струски в 47-мата минута, но Роберто Пиколи възстанови равенството в 68-мата минута. Победата за Фиорентина дойде в добавеното време на втората част, когато се разписа Марин Понграчич.

Фиорентина ще бъде и следващият съперник на Кристъл Палас, като това се очертава да бъде и гвоздеят в програмата на четвъртфиналите на турнира.

Майнц преодоля чешкия Сигма Оломоуц с 2:0, като това се оказа и общият резултат от двете срещи. На своя "Мева Арена" Майнц стигна до победата след голове на Щефан Пош и Арминдо Зиб след почивката. Точно преди втория гол Сигма остана с 10 души след втори жълт картон на Петер Барат.

Българският защитник Мартин Георгиев не се появи в игра при домакинската загуба на АЕК Атина с 0:2 от словенския Целе, но това не попречи на гръцкия тим да се класира сред най-добрите осем след победата си с 4:0 преди седмица. В Атина точни за Целе преди почивката бяха Никита Йосифов и Руди Пожег, но след паузата словенците така и не успяха да заличат повече от пасива от първия мач.

РЕЗУЛТАТИТЕ И ГОЛМАЙСТОРИ ОТ РЕВАНШИТЕ В 1/8-ФИНАЛИТЕ НА ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ:

АЕК Ларнака - Кристъл Палас 1:2 след продължения (в първия мач 0:0, общ резултат 1:2) 0:1 Исмаила Сар (14), 1:1 Енрик Саборит (63), 1:2 Ибрахима Сар (99)

МАЙНЦ - Сигма Оломоуц 2:0 (в първия мач 0:0, общ резултат 2:0) 1:0 Щефан Пош (46), 2:0 Арминдо Зийб (82)

Ракув - ФИОРЕНТИНА 1:2 (в първия мач 1:2, общ резултат 2:4) 1:0 Карол Струски (46), 1:1 Шер Ндур (69), 1:2 Марин Погранчич (90+7)

АЕК АТИНА - Целие 0:2 (в първия мач 4:0, общ резултат 4:2) 0:1 Никита Йосифов (13), 0:2 Руди Пожег (42)

Спарта Прага - АЗ АЛКМААР 0:4 (в първия мач 1:2, общ резултат 1:6) 0:1 Исак Йенсен (8), 0:2 Трой Парът (58), 0:3 Свен Мейнанс (62), 0:4 Ро-Зангело Даал (73)

ШАХТЬОР ДОНЕЦК - Лех Познан 1:2 (в първия мач 3:1, общ резултат 4:3) 0:1 Микаел Ишак (13), 0:2 Микаел Ишак (45+7), 1:2 Жоао Моутиньо (67-автогол)

СТРАСБУРГ - Риека 1:1 (в първия мач 2:1, общ резултат 3:2) 0:1 Тони Фрук (21), 1:1 Валентин Барко (71)

РАЙО ВАЛЕКАНО - Самсунспор 0:1 (в първия мач 3:1, общ резултат 3:2) 0:1 Шериф Ндайе (65)

ЧЕТВЪРТФИНАЛИ (9 и 16 април):

Шахтьор Донецк (Украйна) - АЗ Алкмаар (Нидерландия)

Кристъл Палас (Англия) - Фиорентина (Италия)

Райо Валекано (Испания) - АЕК Атина (Гърция)

Майнц 05 (Германия) - Страсбург (Франция)