Уникално на празен булевард: Кола се заби в уличен стълб в София

Автомобил се е ударил в уличен стълб на булевард "Петър Дертлиев" в София. За това съобщават очевидци във фейсбук "Катастрофи в София" .

От публикуваната снимка се вижда, че предницата на колата е размазана. Няма данни за пострадали, само материални щети.

Предполага се, че водачът е изгубил контрол над превозното средство, тъй като към момента на инцидента почти е нямало движение в района.

Под поста коментират "На празна София, този е уникален", както и "Просто в целта".

Трима души са загинали при пътни инциденти през изминалото денонощие в България, пише в съобщение, публикувано на интернет страницата на МВР. Ранени са 15 души, общият брой пътнотранспортни произшествия е 13.

В София са регистрирани 16 леки катастрофи.

От началото на месеца в страната са станали 451 катастрофи с 38 загинали и 567 ранени.