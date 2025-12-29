Политолози прогнозират: През 2026 г. ще има избори поне два пъти

За последните четири години политиците ни не са научили уроците си, на мнение е политологът птоф. Румяна Коларова.

“За да върви България напред, има нужда от широко съгласие по ключови приоритети. Навсякъде в Европа имаме фрагментация на партийната система и поляризация", заяви политологът в коментар на изминалата политическа година в страната в предаването “България сутрин”.

По думите ѝ част от управляващите са си създали илюзията, че имат удобство да имат всякакви решения. "Гражданите показаха, че не е така и има мрежи за мобилизация не само в София. Надявам се политиците да достигнат някаква степен на реално отношение към ситуацията", подчерта проф. Коларова.

По думите на политологът д-р Теодор Славев изпращаме динамична политическа година.

"Започнаха процеси, които ще продължат и следващата година. За присъединяването към еврозоната работиха няколко правителства. Смяната на валутата изисква усилията на цялото общество. Втората тенденция е продължаващата политическа криза. Страшно е недоверието на гражданите към институциите", анализира той.

Промени в Изборния кодекс?

Славев отбеляза, че догодина у нас ще има избори поне два пъти и добави, че не е привърженик изборната система да се променя в 12 без 5. Според него първият проблем е съставянето на служебно правителство, тъй като хората от списъка в "Домовата книга" може да откажат поста на служебен премиер.

"Служебното правителство е като авариен бушон и в зависимост от това какво е, то ще влияе на предизборната кампания", посочи Славев и добави, че очаква протести на синдикатите през януари, които също ще влияят на кампанията преди вота.

"Ако трябва да се направят промени в ИК, те трябва да бъдат направени преди да бъдат насрочени изборите. До 14 януари може да приключи връчването на мандатите и да се назначи служебен кабинет при насрочени избори. В момента, в който се насрочат изборите, няма как да променят закона", заяви проф. Коларова.

Как протестите ще променят вида на следващото НС?

Проф. Коларова изтъкна, че изборите са единственият изход от политическа криза, но това означава не само гражданите да променят начина, по който гласуват, но и политиците да променят начина, по който водят кампания.

“Протестите съвсем не гарантират по-висока избирателна активност. Вълната от протести може да е затихваща", добави проф. Коларова.

Според нея основният въпрос е кой от кого ще взима гласове, а Славев е на мнение, че българското общество няма нагласа за радикални промени. Той очаква в следващия парламент да видим ГЕРБ, който няма да стои толкова близо до ДПС. ГЕРБ и ПП-ДБ са по-близо едни до други, смята гостът.

Румен Радев

Проф. Коларова допусна, че може партии да паразитират на гърба на президента. "Трети март" му взима гласове. Въпросът е кого ще видим в листите. На президента ще му е много трудно", коментира тя.

"Ключово ще бъде дали ще има нов играч, говорим за президента. Без значение е дали Радев ще използва нова, или стара партия. По-важното ще бъде от кого би взел гласове - най-голяма част от негласуващите. Ако се яви, очаквам БСП извън НС и "Възраждане" наполовина", анализира Славев.

