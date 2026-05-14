Мерките срещу високите цени са взети от френското и немско законодателство

Производителите знаят нелоялните практики, които големите търговски вериги се прилагат по отношение на българските производители. Това води до тези цени – най-високите в ЕС, което се дължи на монополи, държащи 80% от пазара. Българското правителство реши да вземе мерки за осветляване на този процес и реакцията не закъсня. Законовите мерки, които се предлагат, са взети от френско и немско законодателство, които са доказано работещи. Това каза Цветан Цеков, председател на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Млечните продукти, плодовете и зеленчуците, всички продукти – виждаме какви са цените в сравнение с другите европейски държави.

„Духът отдавна е изпуснат от бутилката и виждаме надпревара в спекулата“, коментира гостът.

Малки и големи магазини държат много високи цени, защото няма контрол и осветляване.

С новият закон се създава регистър, в който се въвежда първоначалната цена, на която се купува продукцията и през колко посредници и с каква надценка отива до крайния потребител. Според събеседника, за да има истински ефект, трябва да бъде въведен и таван на надценката. Една такава регулация ще гарантира нормална цена за крайния потребител и че няма да има надценки от по 100% и 200%.

Цеков обясни, че при бързооборотните стоки като плодове и зеленчуци средните надценки са между 30-35% . Това гарантира една много добра печалба на месечна база. Например, доматите се внасят на 90-95 цента, а на пазара трябват да бъдат около 1,50 евро – в момента са 4 евро. Там, където има изкривяване на веригата, трябва да има корекция.

При високи надценки мерките трябва да бъдат по-драстични.

Със сигурност обаче текущите законови промени са стъпка в правилната посока. Не са само големите вериги проблема, а цялата търговска мрежа, тъй като липсва контрол върху хранителната верига. „Затова е толкова важно да се обявят първоначалните вериги, на които се купува“, отбеляза гостът.

Само преди три седмици беше заловено огромно количество краставици от Гърция и Албания, които се представят за български. Това е постоянен тренд – нека бъде осветлена веригата, защото страшно много се спекулира с произхода на продукцията.

Тази година е много по-добра за плодовете от предходната. Цените на пазара се очаква да бъдат 2-3 пъти по-ниски. „Българските производители вероятно ще продават на 2-2,5 евро, но предстои да видим дали новият закон ще повлияе на крайната цена“, прогнозира Цеков.

