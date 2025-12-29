IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Издирват млад мъж, изгубил се на Витоша

В издирването се е включил и дрон

29.12.2025 | 16:30 ч. Обновена: 29.12.2025 | 16:30 ч. 4
БГНЕС

Сигнал за изчезнал мъж на 22 години вдигна на крак два екипа на “Търсене и Спасяване - България”. Мъжът се е изгубил на Витоша, съобщава “Фокус”.

Дейностите по издирването се провеждат след подаден сигнал и в координация със СДВР. Екипите на са на терен, като в операцията се използва и безпилотен летателен апарат за оглед на труднодостъпни райони.

Към момента се събира и анализира информация, като при промяна в обстановката и наличие на нови данни ще бъде предоставена допълнителна информация.

"Търсене и Спасяване - България“ апелира гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

