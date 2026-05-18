Цените на храните в Гърция стават непосилни за гърците

Икономистите в Гърция предупреждават за ново покачване на цените до края на месеца.
За трети пореден месец цените на храните се покачват в Гърция, отчита проучване на Съюза на потребителите. Основният фактор са енергетиката и цената на торовете. Военните действия в Персийския залив водят до нова вълна на високи цени на горивата. Бензинът на островите достигна 2 евро и 60 цента за литър, предаде кореспондентът на БНР.
Фермерите се оплакват от високите цени на торовете и горивата.
Плодове и зеленчуци се продават на непосилни за гърците цени, според анкети сред потребителите.
Поскъпването на цените ще се отрази и на туристическите услуги.
Цената на месото се покачи от загубите в резултат на разпространение на шап по животните. Всички видове месо от началото на годината са поскъпнали с поне 20%.
Инфлацията в Гърция при храните и алкохола е двойно по-висока от тази в Еврозоната.
Специалисти посочиха линията на поскъпване - от високите цени на горивата, през производството, търговеца и достига до крайните цени в супермаркетите.
Правителството прилага някаква система от помощи, но не решава проблемите, коментират от опозицията и настояват за премахване на данъците върху горивата и храните от първа необходимост.
