Средната продължителност на живота в България се увеличава, отчете правителството в оставка по време на последното си заседание за 2025 година.

При мъжете тя е 71.9 години, докато при жените е със 7.4 години по-висока - 79.3 години, показва Отчетът за 2024 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.), който беше одобрен от правителството. В сравнение с 2014 г. средната продължителност на живота при мъжете нараства с 0.7 години, а при жените - с 1 година.

Документът включва информация за изпълнени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта, подобряване на общото здравословно състояние на населението, намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, както и адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението. Отчетените мерки са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и миграции и към развитието на качеството на човешките ресурси.

Акцент в Отчета е оказаната подкрепа за семействата и децата. През 2024 г. еднократни помощи за ученици са изплатени за близо 250 000 деца. За осигурителни обезщетения за бременност и майчинство са изплатени над 669 милиона лева, а за помощи по реда на Закона за семейните помощи за деца - над 662 милиона лева.

Данните показват, че през 2024 г. населението на България е намаляло с 8121 души. В края на годината в страната ни са живеели 6 437 360 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз (ЕС).

През 2024 г. 52 189 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. От тях 51.5% са граждани на страни извън ЕС, 34.9% имат българско гражданство, а 13.6% са граждани на държави от ЕС.