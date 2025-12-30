Близки, приятели и политици изпратиха Деян Кюранов в последния му път

Поклонение Деян Кюранов Снимка: БГНЕС 1 / 8 / 8

Близки, приятели и политици изпратиха Деян Кюранов в последния му земен път. Поклонението се състоя на Централните софийски гробища днес.

Много хора дойдоха, за да се сбогуват с един от основателите на СДС, сред тях бяха и бившият лидер на "Да, България" Христо Иванов, както и Стефан Тафров.

"Той беше смел, безкористен, морален, много умен български интелектуалец и правозащитник. Той рискува много през 80-те години, когато да се противопоставиш на комунистическия режим и на гоненията срещу турците. След това беше един създателите на СДС, на "Екогласност", на фондация "Отворено общество", заяви пред БГНЕС Тафров, който е бивш заместник-министър на външните работи в две правителства и дипломат.

По думите му Деян Кюранов можеше да направи политическа кариера, но реши до края на живота си да остане правозащитник и интелектуалец - човек, който се бори с действията си и с перото си, с мисълта си срещу всички видове потисничества.

"Особено му беше на сърце легнала Беларус, опозицията в Русия – онази, истинската, и не спря да се бори, дори когато вече беше болен. Много ми е мъчно! Това е един от хората, които най-много съм уважавал в живота си", каза още Тафров.

Деян Кюранов, един от основателите на СДС, почина на 27 декември. Той е син на професор Чавдар Кюранов, виден деец на БКП и депутат в Седмото ВНС, където бе издигнат за президент от левицата.

Кюранов е следвал философия и литература в британския Уорикски университет в периода 1970-1971, но завършва образованието си в Софийския университет, където защитава докторат по философия.

След промените през 1989 г. става член на УС на „Екогласност“, участва в Кръглата маса от страна на СДС.

От началото на 90-те години работи на водещи позиции във най-големите български неправителствени организации. Той е програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията и на Центъра за либерални стратегии. В периода от 1990-1992 г. е директор на „Отворено общество“ в България.