Кампания преди Световното по футбол: Вълна - да, хомофобски викове - не!

По-малко от месец преди началото на Световното първенство по футбол Мексиканската футболна федерация стартира кампания, която има за цел да се бори срещу хомофобските обиди по стадионите, предаде АФП. Кампанията се казва: "Вълна - да, хомофобски викове - не!", като призовава феновете да правят прочутата по света мексиканска вълна, която стана известно по време на Световното първенство в страната през 1986 година.

"Тази кампания има за цел да подтикне привържениците да подкрепят националния отбор на Мексико в вълна, а не с викове, които са обект на санкции от ФИФА", обявиха от федерацията в комюнике.

Викът "е, путо" (б. а. - педераст) по адрес на вратаря на противника, преди да вкара топката в игра, започна да се чува по стадионите в Мексико още през 2004 г.. Като тази хомофобска обида се чуваше и на Световното първенство в Бразилия през 2014 г., а четири години по-късно в Русия ФИФА глоби мексиканската федерация с около 10 000 евро за подобни обиди по време на мача с Германия.

Кампанията е подкрепена от селекционера на Мексико Хавиер Агире и бивши футболни звезди в страната, сред които и Уго Санчес. Мексико ще изиграе контроли с Гана (22 май), Австралия (30 май) и Сърбия (4 юни) преди старта на Мондиала.

