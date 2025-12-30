Десетки ужилени с къща за гости, измамник "дарява" парите им на болен СНИМКИ

Нова измама остави десетки желаещи да посрещнат Новата година без празник. Заради "резервация" на една и съща вила.

Те са платили капаро, но няколко дни преди настъпването на празниците получават съобщение, че няма да им бъдат върнати парите. "Със сълзи на очи" измамникът обяснява , че няма да може да ги приеме за резервацията за Нова година "поради непредвидени обстоятелства и коварна болест".

Не само това, ами лъжите продължават с категоричността, че парите ще отидат в помощ за лечението на Киро Русчев.

"Приемете го, че сте направили добро за Коледа и бъдете здрави", завършва съобщението от собственика на имота.

Профилът, от който са ужилени хората, е на името на Славчо Рангелов, а фирмата е регистрина в Разлог. На адреса обаче няма така фирма.

Киро Русчев е реален човек, който наистина се бори със заболяване. Но пари по неговата сметка съвсем очаквано не са постъпвали, заяви сестра му пред bTV.

Полицията е сезирана за случаите и вече разпитва ужилените, които са "наели" вилата.

1 / 6 / 6