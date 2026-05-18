Какви ще са промените в съдебната власт?

Няма как да се откаже образуване на производство заради липса на доказателства. Това заяви пред "Опорни хора" Калин Калпакчиев - съдията и член на ВКС. Така той коментира решението на Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу ръководителя на СГП Емилия Русинова, но не и срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

"Това за всеки юрист е ясно, че производството се образува, за да се съберат доказателствата... Нямам очаквания. За съжаление, практиката на Върховния административен съд по този тип казуси, поне по мое мнение, не е особено последователна", посочи съдия Калпакчиев.

"Трите предложени законопроекта, които бяха приети на първо четене, съдържат достатъчният минимум, който ще позволи първата стъпка да бъде премината успешно. А тя е да се избере нов състав на ВСС и на Инспектората", посочи още Калпакчиев пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос на Ганиела Ангелова кой гарантира независимостта на тези, които ще бъдат избрани, експертът отговори: "На пръв поглед, независимостта изглежда абстрактна и имагинерна категория. Аз съм убеден обаче, че тя може да бъде проверена през конкретни факти".

По думите му е важен и предварителният подбор на кандидатите през проверка на тяхното минало: "Защото по отношение на интегритета на човек или липсата му се съдържат в неговото минало много факти", посочи още Калпакчиев.

Гледайте целия разговор във видеото.