Лагард отброява последните часове до приемането на еврото в България

Президентът на ЕЦБ си спомня и посещението си в София през ноември

30.12.2025 | 12:33 ч.
БГНЕС

Кристин Лагард, президент на Европейската централна банка, отброява последните часове преди България да стане 21-вия член на еврозоната. Лагард публикува и пост във Фейсбук, отново посветен на  предстоящото приемане на единната европейска валута.

Лагард отбелязва, че с наближаването на края на 2025 г. си припомня ключови моменти от годината.

“Утре вечер в полунощ България ще стане 21-ият член на еврозоната. Докато броим дните до този важен момент, си спомням за ноември, когато посетих зашеметяващата София”, пише президентът на ЕЦБ.

Кристин Лагард евро еврозона България единна европейска валута ЕЦБ
Лев и евро
