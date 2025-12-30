Лагард отброява последните часове до приемането на еврото в България

Кристин Лагард, президент на Европейската централна банка, отброява последните часове преди България да стане 21-вия член на еврозоната. Лагард публикува и пост във Фейсбук, отново посветен на предстоящото приемане на единната европейска валута.

Лагард отбелязва, че с наближаването на края на 2025 г. си припомня ключови моменти от годината.

“Утре вечер в полунощ България ще стане 21-ият член на еврозоната. Докато броим дните до този важен момент, си спомням за ноември, когато посетих зашеметяващата София”, пише президентът на ЕЦБ.