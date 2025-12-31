IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
453 жертви при катастрофи от началото на годината у нас

Броят им е по-малък от 2024 година

31.12.2025 | 12:47 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

От началото на годината по пътищата в страната при катастрофи са загинали 453 души. При сравнение за същия период на 2024 г., когато са отчетни 476 загинали при пътни инциденти, се отчитат с 23 по-малко загинали в движението по пътищата през 2025 година, съобщиха от МВР.

Един човек е загинал в катастрофи през изминалото денонощие.

При станалите 14 катастрофи са ранени 15 души. 

В София пътнотранспортните произшествия през изминалите 24 часа са 18, като 16 от тях са леки, а две - тежки. Ранени са двама души.

Данните са динамични и са на база текущи съобщения, получени от Областните дирекции на МВР до 24:00 часа на 30 декември, уточняват от министерството, посочва БТА.

загинали катастрофи МВР
