Как в с. Масларево посрещат Нова година без вода

Нова година с режим на водата - такава е ситуацията в десетки населени места в страната, които макар и през зимата са на режим на водата.

Във великотърновското село Масларево продължава частичното бедствено положение заради безводие. В селото има близо 400 жители.

"Няма да готвим днес"

В ранния следобед екипът на Bulgaria ON AIR открива Милен Кръстев в Масларево, заедно със съседите му чужденци в опит да подготвят празника без вода.

"В момента приготвяме сандвичи, няма да готвим днес. За миене ползваме кани, чаши, ходим до съседното село, за да се къпем при приятели, много е трудно, защото сме с малко дете", споделя Ребека Шнайдер.

"С тубите пълним, от града съм донесъл вода - пратил съм семейството да пазарува. Правя руска салата, готвя, но много трудно ще бъде. Не можем да ползваме пералня, съдомиялна. Мръсните съдове ги оставяме и като има вода, ще ги мием", коментира Милен Кръстев.

И на Коледа хората в Масларево са празнували без капка вода от чешмите.

"Правихме Коледа в друга наша къща и нямаше вода, оставихме всички съдове за другия ден. Мръсните съдове само ги скрихме", каза Лилия Пенева.

И Коледа изкарали без вода

"По Коледа нямаше вода, нямаше как да усетим празника, днес отново сме затруднени без вода", възмути се заселникът от Великобритания Кристофър Макроб.

От ВиК "Йовковци" посочват като причини за безводието остарялата мрежа и намаления дебит на местните кладенци.

"Нормално е лятото да има проблеми, но зимата никога не е имало такъв проблем. От ВиК казват, че проблемът с водата се дължи на ниското ниво на язовира, пък то нивото му не е толкова ниско, поне на 80 % е пълен", допълни Милен Кръстев.

От община Полски Тръмбеш заявиха, че бедственото положение за Масларево ще бъде отменено от 2 януари, но режимът остава, като вода ще се подава на всяко четно число.