Патриарх Даниил: Нека Господ даде мирна и благословена 2026 г.

Той възглави тържествената света Литургия за празника Обрезание Господне

01.01.2026 | 12:35 ч. 5

Българският патриарх Даниил възглави тържествената света Литургия за празника Обрезание Господне и празника на свети Василий Велики, а след нея отслужи и молебен за новата 2026 година.

"През новата 2026 г. нека Бог ни помага да възрастваме познанието на истината, която е Той. Нека Господ да даде мирна, здрава, благословена 2026 година. Тази Нова година, от раждането на Господ Исус Христос по плът, да бъде за нас действително изпълнена с Божиите благословения", пожела пожела българският патриарх.. 

По думите му, стремим ли се да придобиваме Христовите добродетели, годината и времето, и животът ни ще бъдат изпълнени с Божиите благословения. 

