Днес да почерпят Силвия, Пламен, Силвестър и още

На втори януари Православната църква отбелязва паметта на Св. Силвестър, папа Римски. Той е заемал папския престол от 314 до 335 година.

Този празник народът нарича Карамановден, Волски празник, Риначовден, Силвестри.

Св. Силвестър се родил в Рим. Негов учител във вярата и науката бил благочестивият презвитер Кирин. Станал християнин от ранна възраст, докато още продължавали гоненията срещу християнството и сам той бил преследван, но оцелял.

На 30 години Силвестър бил ръкоположен за дякон от папа Милтиад, а след неговата смърт го избрали за римски епископ и станал тридесет и пети папа. По негово време били проведени най-важните реформи на император Константин Велики за прекратяване на гоненията и за спокойствието на Църквата.

Чрез свои пратеници свети Силвестър подписал решенията на Първия вселенски събор в Никея през 325 г. Преименувал неделния ден от "ден на слънцето" на "ден Господен", понеже в неделния ден Господ Иисус Христос възкръснал от мъртвите. С думи и дела светителят наставлявал своите духовни чеда. След много и плодоносни трудове, с които привлякъл в Христовата вяра мнозина езичници и юдеи, свети Силвестър починал в мир на 31 декември 335 г.

Светите му мощи почиват в построената от него гробница върху катакомбата "Св. Прискила" и неговата гробница е една от най-старите гробници на "Вечния град".

Имен ден празнуват: Силвия, Силва, Силвана, Силвестър, Пламен и Пламена, Гopан, Гopица.