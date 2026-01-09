Колумбия смята, че има “реална заплаха“ от военна намеса на САЩ

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви в интервю пред BBC, че вече има “реална заплаха“ от американски военни действия срещу страната му, след като американският президент Доналд Тръмп наскоро каза, че подобна операция “звучи добре“.

Петро каза, че тези коментари, в съчетание с неотдавнашните американски военни удари в региона и враждебната реторика, демонстрират, че Вашингтон се отнася към другите страни като към част от американската империя. По думите му този подход рискува да превърне САЩ от доминантна глобална сила в изолирана страна.

Колумбийският президент отправи остри критики срещу имиграционната политика на администрацията на Тръмп и обвини агентите на Американска служба за имиграция и митнически контрол, че се държат като “нацистки бригади“. Петро заяви, че службите вече “не само преследват латиноамериканци по улиците, което за нас е обидно, но вече убиват и американски граждани“, визирайки убийството на жена в Минеаполис, което предизвика протести.

Колумбийският президент каза, че действията на американските миграционни власти са признак за нарастващия авторитаризъм в практиките на правоприлагането в САЩ.

Петро каза още, че въпреки че неотдавна е разговарял с Тръмп по телефона, след което и двете страни обявиха, че разговорът е бил положителен, отношенията между тях не са се подобрили значително. По думите му фокусът на разговора е бил върху трафика на наркотици, Венецуела и по-широкообхватната американска политика в Латинска Америка, но той не е облекчил опасенията относно намеренията на САЩ.

Колумбийският президент също така осъди неколкократните обиди, които Тръмп отправи срещу него и срещу Колумбия.

Наркотрафик

По отношение на трафика на наркотици Петро отхвърли обвиненията на Тръмп, че Колумбия не прави достатъчно. Той защити стратегията си за “тотален мир“, която комбинира преговори с въоръжените групировки, които са готови да се разоръжат, и военни действия срещу тези, които отказват. Въпреки че призна критиките относно рекордното производство на кокаин, той каза, че отглеждането на кока се забавя в някои региони и насилието е намаляло там, където са започнали преговори.

Петро подчерта, че Колумбия предпочита диалог пред конфронтация, ако бъде заплашена с военни действия, но заяви, че историята на страната показва, че тя може да устои на по-големи армии чрез народна съпротива и разчитайки на географските си дадености. Той окачестви настоящото напрежение като част от дългата история на намеси на САЩ в Латинска Америка, свързани по-специално с ресурси като петрола и въглищата.

Колумбийският президент обвини Вашингтон, че иска да започва войни именно заради “петрола и въглищата“ и добави, че ако САЩ не се бяха изтеглили от Парижкото споразумение, в което страните се споразумяха да ограничат глобалното затопляне чрез намаляване на използването на изкопаеми горива, “нямаше да има войни, а отношенията на САЩ със света щяха да бъдат много по-демократични и мирни. И с Южна Америка също“.

Петро не коментира директно дали се страхува, че ЦРУ може да проведе в Колумбия тайни операции, подобни на действията им във Венецуела, или че в собственото му правителство или вътрешни кръгове може да има информатори. / БТА