IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 122

Родените на една от тези 8 дати са надарени от Вселената с повече късмет

Тези дати на раждане носят мощни вибрации според нумерологията

09.01.2026 | 19:43 ч. 0
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Няколко дати на раждане носят мощни вибрации, свързани с изобилие, любов, пробиви и успехи.

Някои хора просто имат късмет. Те получават мечтаната работа, срещат правилния човек или винаги се приземяват на краката си, независимо колко хаотичен става животът. 

Е, според нумерологията, денят от месеца, в който сте родени, крие мощна улика за вашия естествен късмет и енергийна връзка.

Всяко число носи вибрация, вид енергийна честота, която оформя вашата личност, път и потенциал. С течение на времето определени вибрации на числата са се асоциирали с качествата, които смятаме за „късметлийски“ – като усет за време, харизма, устойчивост, финансово изобилие или адаптация на промени в живота.

Ако рожденият ви ден се пада на едно от тези числа, може би сте космически програмирани за успех по начини, които дори не сте използвали напълно. Късметлии сте!

Кои са най-късметлийските дати на раждане четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дати на раждане
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem