В с. Долни Цибър плашат с неподчинение заради спиране на тока и изгорели уреди

Празници на свещи, дни без ток, множество изгорели електроуреди – такъв е животът в село Долни Цибър, област Монтана. Недоволството сред жителите се превърна в протест след Нова година, която хората отново са посрещнали на тъмно, съобщи bTV.

Сутринта на 2 януари ток има, но не се знае докога. В селото са се запасили със свещи. Почти всеки има щети в дома си.

Симеон Костадинов е един от потърпевшите.

„Прекарахме новогодишната нощ на свещи, беше романтично. Изгоряха хладилникът и бойлерът. Кой ще ми възстанови щетите?“, пита той.

„Токът беше спрян на 31 декември. Преди това всеки ден за по 10-15 минути. Не могат да ни дадат отговор защо се спира токът“, добави Костадинов.

Кметът на село Долни Цибър Камен Димитров обясни, че има проблеми в училището и в детската градина. „Звъним и ни казват, че няма регистрирана авария, а ние ток нямаме. Цялото село няма ток“, каза той.

„Проблемът в училището е, че заради нерегламентираното спиране на тока изгоряха помпите на парното. За да възстановим тези щети, ние трябваше да купим нови помпи с пари от бюджета на училището. Една струва 2930 хиляди лева. Това се случи точно преди празниците. Преди 31 декември. Купихме нови помпи, за да може учениците да не са на студено, когато дойдат. Изгоряха интерактивни дисплеи и лаптопи. Звъним и казват, че при тях не е отчетено спиране на тока“, добави директорката на училището Галя Петкова.

Петър идва от Германия за празниците. Изкарва ги „трагично“. „Не знам това гавра ли е с това население. 23 години съм в чужбина. Не съм видял прекъсване на електроенергията. Откакто дойдох, нямам думи. Плазменият ми телевизор изгоря“, каза Петър.

От ЕРМ Запад отговориха на запитването на bTV за проблемите с електричеството в село Долни Цибър. Причината да няма ток в новогодишната нощ е пожар в трафопост заради претоварване на мрежата поради „нерагламентирано използване на електроенергия в населението място“, твърдят от дружеството.

Бургас Йорданов е получил сметка за ток от над 600 лева за предходния месец. Отоплява се с два климатика, но подозира, че „отоплява и улиците“, имайки предвид сумата, която трябва да плати.

„Топля се и на дърва. При една и съща консумация всеки месец имам 300 лева ток. Само през декември – 600 лева. Каква е тази кражба, кой краде ток. Всеки един електромер в селото има СОТ. Няма как да бръкнеш сам в електромера. Трябва да викнеш служител, за да го отвори. Няма кражба на ток“, категоричен е Йорданов.

Състоянието на пътя до селото също е кошмарно, а хората ползват хидрофорни помпи, заради проблеми с водата. Когато нямат ток, не работят и помпите за вода. Всички са категорични – ток не се краде, защото електромерите са с аларми. Кметът Камен Димитров настоява да се увеличи мощността на трафопоста и да се изгради нов в махалата, защото има много домакинства.

„Консумацията на енергия се увеличи. Хората се отопляват на климатици. Необходимо е да се направи нещо, за да няма тези проблеми. Да се срещнем с ръководството в рамките на седмица, за да се реши проблемът. Ако не – затваряме моста за атомната централа и гражданско неподчинение“, каза още кметът Димитров.

Позицията на ЕРМ Запад:

Прекъсването на електрозахранването в село Долни Цибър се дължи на пожар в трафопост в резултат на претоварване на мрежата поради нерегламентирано използване на електроенергия в населеното място. Това също така води и до смущения в качеството на доставяната електроенергия. Дружеството е реагирало незабавно и електрозахранването е възстановено.

В допълнение, апелираме към разумно потребление на електрическа енергия. Съоръженията са оразмерени да работят на база предоставените мощности на клиентите. Включването на електрически уреди с мощност, надвишаваща тези граници, води до претоварване и повишава вероятността от възникване на аварийни ситуации и смущения в електрозахранването. За увеличаване на мощностите има регламентиран ред, като дружеството ще реагира с технически средства според заявеното повишение от клиентите.

В случай че има изгорели уреди, клиентите следва в петдневен срок от узнаване на щетата да подадат сигнал в ЕРМ Запад - в търговски център на компанията или по електронната поща.