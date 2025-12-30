IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Без ток по празниците: Недоволни блокираха пътя Враца - Монтана

От енергодружеството обясниха, че причина са обилният снеговалеж и силният вятър

30.12.2025 | 14:23 ч. 9

Жители на Враца и три села блокираха главния път Е-79 между Враца и Монтана. Причината за недоволството е, че са останали без ток по празниците.

След като вчера те обсадиха сградата на енергодружеството, днес предприеха и спиране на движението

От енергодружеството обясниха, че основната причина за прекъсванията на тока е обилният снеговалеж. В резултат на това - високи дървета са паднали върху проводниците.

Дружеството е удвоило аварийните екипи на терен и в рамките на деня е отстранило авариите.

След три дни извънредно силен вятър, достигащ 65 км/ч, отново са съборени дървета по електропроводите и са възникнали нови аварии, които също са били отстранени в рамките на деня.

