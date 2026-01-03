Дърво падна върху кола в София, по чудо няма жертви

Заради много бурен вятър огромно дърво рухна върху кола в столицата. По чудо при инцидента няма жертви, тъй като дървото е паднало и върху иначе оживен тротоар.

Инцидентът стана на ул. "Света Марина" в кв. Борово.

Аварийни екипи на Столичната община разрязаха падналото дърво.

Днес жълт код за силен вятър е обявен за областите Видин, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Монтана, Враца, София град и област, Добрич, Варна, Бургас; Кърджали, Ямбол, Хасково, пише БГНЕС.