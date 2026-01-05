Катя Илиева поема новините в телевизия ''Евроком'' след Слави

Бившата водеща на предаването "Студио Хъ" по 7/8 Катя Илиева става главен редактор на новините в телевизия "Евроком", съобщи OFFNews. Новината бе потвърдена от журналистката. Очаква се скоро тя да води и предаване.

В телевизия "Евроком" работят още Сашо Диков, Николай Колев, Люба Кулезич, Валя Ахчиева, Страхил Ангелов, Горан Благоев, Васко Мавриков, Владо Береану, Васил Василев и др.

Катя Илиева се раздели с телевизията на Слави Трифонов 7/8 на 23 декември с думите, че си "тръгва от илюзията, че на този етап в България може да има свобода на словото". В публикацията във Фейсбук тя написа, че решението ѝ не е заради цензура, а поради невъзможност да се работи с хора, за които политиката се е оказала параван за лични интереси.

Журналистката напусна 7/8, като каза, че е "огорчена от Тошко Йорданов и от опита му да налага правила, които не може да приема на никаква цена".

Катя Илиева, която е сред най-добрите криминални репортери у нас, беше главен редактор на "Фрогнюз". Изданието я уволни преди 3 години, когато тя отиде на събитие на "Има такъв народ", но неочаквано се оказа в ролята на водеща на събитието. Веднага след това от 7/8 ѝ предложиха да води "Студио Хъ".